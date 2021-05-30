經濟部開放企業快篩 提醒須由醫事人員採檢

新冠肺炎本土疫情仍嚴峻，經濟部工業局今（30）日宣布開放企業快篩，並強調企業的抗原快篩檢測，採企業自主與篩檢自費方式進行，且需由醫事人員執行採檢。

工業局表示，由於社區傳播仍未減緩，但國內經濟動能活絡，為維持企業營運，同時保障員工健康，中央量流行疫情指揮中心於5月30日宣布企業抗原快篩執行原則。

工業局說明，企業得依風險管控自行訂健康監控機制，並進行週期性或針對高風險人員篩檢。企業抗原快篩檢測，採企業自主與篩檢自費方式進行，且需由醫事人員執行採檢。

工業局解釋，由於抗原快篩仍存有偽陽或偽陰性的機率，企業執行抗原快篩時，如抗原快篩陽性，依規定須進行通報及PCR檢測，同時也須提供隔離安置場所。 工業局說明，例如返回可隔離的宿舍或居家隔離，並一人一室為原則，也可安置於防疫旅館，等待PCR檢驗結果，降低傳染風險；如抗原快篩陰性，仍需進行自我健康監測。

工業局指出，依據衛福部的統計資料，已核准專案製造抗原檢測試劑廠商家數達13家15項，包含12項國產產品與3項進口產品。

工業局也調查，國內抗原快篩試劑月產能超過1,000萬劑，應可滿足國內企業實施抗原快篩的需求。另外，若企業申請抗原快篩找不到合適的醫療院所，亦可向中央疫情指揮中心提出，請求媒合協助。

經濟部也再次呼籲，企業應持續宣導員工應落實手部衛生及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，員工若出現相關症狀，都應至社區篩檢站或醫院就醫採檢。

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