陳時中正式宣布 企業在醫事人員執行下可自費做快篩

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日正式宣布，同意企業在醫事人員的執行下，可以自費進行篩檢。

指揮中心今日公布「企業抗原快篩執行原則」的四大要點：一是企業自主，採檢自費；二是需由醫事人員執行，若有需要，指揮中心可協助媒合；三是如快篩陽性，需進行通報及PCR檢測，企業需有隔離安置所；四是如快篩陽性，需進行自我健康監測。

陳時中表示，已經訂出快篩原則，若企業有問題或是困難，可以透過經濟部窗口，指揮中心也會來幫忙解決問題。

他強調，基本上就是企業自費來做，相關仿單也會訂定，目前快篩都要醫事人員來執行，指揮中心可以媒合醫療機構來做。

陳時中表示，若快篩陽性，就要進行通報和PCR檢測，企業做之前，不管是居家隔離或是另準備場所，都要事先準備好，才不會措手不及。

另外，由於PCR或是抗原都會有一定比例的偽陰性偽陽性的問題，就算快篩陰性，一定要提高警覺，才能提高健康管理目標，指揮中心有基本原則，也准許來做，有技術上的問題也會協助解決。

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