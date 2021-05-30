疫情衝擊 促參案兩面向紓困

新冠肺炎來勢洶洶，財政部促參司表示，針對參與促參投資的民間機構，已透過兩面向提供紓困，首先近期已行文主辦促參案的政府機關，希望酌情減收租金、權利金，或提供緩繳、分期；其次財政部也行文交通部等單位，建議若對旅宿業者有相關補助，也建請納入住宿型促參案。

促參司表示，去年疫情期間，已與內政部修正發布《促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法》，增訂因應疫情，可酌予減免或准予緩繳應繳租金規定。

促參司已發文提醒主辦機關，可秉持夥伴關係，研議相關減免，或視情節適度延長興建、營運期間等，共同度過難關。

此外為加速公共建設拚經濟，行政院已組成促參推動小組，據悉，日前已開過小組會議，除了請經濟部、內政部針對海淡廠及再生水廠評估採促參方式辦理外，也做出兩結論。

首先是將離岸風電等非依促參法辦理，但屬廣義民間參與公共建設的案件，也一併納入促參小組統一列管；其次則是由財政部編列預算，發放促參辦理優良獎金給中央部會。

據了解，現行機制下，對於地方政府辦理促參已有獎勵機制，財源來自統籌分配稅款，每年合計5億元；而為鼓勵中央部會也積極招商，未來新增對中央部會獎金，財源由財政部編列預算，每年合計300萬元。

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