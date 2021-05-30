梅雨挹注中部地區 水利署：是否調整限水措施仍要觀察
台灣迎來今年首波梅雨滯留鋒面，氣象局也發布豪雨特報。經濟部水利署今（30）日表示，這波降雨，為中部地區水情帶來較大助益，但是否調整限水措施，仍要進一步觀察。
今年首波梅雨滯留鋒面進入台灣，氣象持續發布豪雨特報，並說容易有短時強降雨，今日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林至高雄及澎湖地區有局部大雨發生的機率。
關於此波降雨對水情影響，水利署副署長王藝峰表示，此波降雨，為中部地區帶來比較大的助益，目前於中部地區，分別在鯉魚潭水庫進了24毫米，德基水庫14毫米、日月潭水庫19毫米等降雨量。
王藝峰說明，這波降雨集中沿海地區，尤其集中在中、南部地區，由於氣象局評估今天到明天都會降雨，但是根據目前降雨情形，對於限水措施是否調整，仍要進一步觀察降雨情形。
此波降雨對未來水情影響，王藝峰態度持平謹慎。他表示，根據目前降雨情形來看，他不會抱持悲觀態度，但要說樂觀，仍需要降雨能持續並且下對地方。
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