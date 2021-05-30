前進新南向 上海銀越南北寧代表人辦事處開幕

上海商銀（5876）為加強服務台商，並配合政府新南向的政策，前往越南設立北寧代表人辦事處，於28日正式揭牌開幕，就近提供越南北部台商金融諮詢相關服務。

上海商銀表示，相當看好越南經濟與金融市場的發展潛力，早在2006年即前往越南設立同奈代表人辦事處， 2011年該辦事處升格為同奈分行，越南北寧代表人辦事處是上海商銀直接設立的第八家海外分支機構，也是該行在越南設立的第二家分支機構，北寧代表人辦事處不僅作為該行越南同奈分行服務的延伸，也將與同奈分行作為服務越南台商的雙核心服務平台。

越南是東協重要的成員國，擁有豐富的天然資源與充沛的勞動力，經濟具有相當良好的發展潛力，去年全球經濟遭逢新冠肺炎疫情的衝擊而呈現負成長，越南經濟成長率仍達2.9%，是全球少數仍維持經濟正成長的國家之一，也是東協各國唯一正成長的經濟體，世界銀行預測今年越南經濟可望強勁復甦，經濟成長率將可達6.1%。

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