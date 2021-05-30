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中油：明天起汽、柴油調漲0.2及0.3元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.3元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.3元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（31）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.2元。

中油表示，本週受伊朗提高原油產量之可能性下降、美國商用原油與汽油庫存同步下降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.47美元，較前週66.53美元上漲0.94美元，新台幣兌美元匯率升值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為0.73%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.5元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，應調未調之0.5元及1.2元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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