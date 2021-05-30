組疫苗國家隊等案無共識 紓困條例明闖關三讀恐需表決

肺炎防治及紓困特別條例修正草案明將在立院加開院會闖關三讀，除民進黨團所提再追加預算修正動議，朝野仍未取得共識，國民黨團所提的副總統賴清德接任中央流行疫情指揮中心指揮官等3項附帶決議也被保留，表決戰恐勢在必行。

前天協商時，含國民黨團149案、民眾黨團31案、時代力量黨團26案、與民進黨團1案，朝野共有附帶決議207案。經協商，民進黨團就孩童及國、高中身心障礙學生發給一次性定額「孩童家庭防疫補貼」案與國民黨團相似提案整併。

最後朝野協商處理206案附帶決議案，203案獲行政部門同意通過，僅保留國民黨團所提賴清德擔任指揮中心總指揮官案、延長疫苗採購調閱小組運作時間案與國民黨立委林奕華所提衛福部應籌組疫苗國家隊等3案待表決處理。

因應新冠肺炎防疫需求，現行肺炎防治及紓困振興特別條例規定，政府可動支最多4200億元防疫、紓困，但因疫情未歇，行政院5月13日提出修法，要追加2100億元，讓特別預算規模達6300億元，立院將全案逕付二讀處理。

前天朝野協商過程，與會主要的5個部會粗估所須追加的防疫、紓困預算就達1589億元，其中交通部推動防疫物資整備，補貼旅遊業、交通業需229億；勞動部推動補助自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼3萬元等案要380億。

教育部添購防疫物資、線上學習等需300億；衛福部補助醫事人員、確診病人費用、停診損失、邊境檢驗、擴大急難紓困等要680億。

朝野協商過程，民進黨團提出修正動議，要在修正草案中再納入授權行政院得視疫情狀況，再另編列條例上限額度（6300億元）3分之1特別預算支應，意即從原本政院版追加2100億元，變成最多可追加4200億元。

民進黨團表示，朝野協商通過的附帶決議中增加非常多的經費，須調高預算動支上限；且民進黨團修正動議調高特別預算動支上限，不代表會全部用完。

但國民黨團認為，目前各部會初估紓困預算總計約增加2000多億元，民進黨團卻要直接追加至4200億，應先講清楚用途。民眾黨團則表態，同意調高特別預算上限，部會在編列預算時也應以三點五級警戒去評估，而不是目前三或二級。

朝野協商最後，國民黨團總召費鴻泰與書記長鄭麗文缺席，國民黨團也不同意由他人代簽協商結論，表達對協商仍有不同意見，周一各黨團提出修正版本後，若未再協商，勢必上演表決戰。

商品推薦