明年八連假 春節放九天

行政院人事行政總處昨（28）日公布，行政院核定的明（2022）年政府行政機關辦公日曆表，全年365天，總放假日數115天，三天以上之連續假期（併同例假日）計有七個；勞工朋友加上五一勞動節，則有八個三天假期，總放假日為116天，其中春節假期共有九天。

政府部門七個三天以上連假，包括開國紀念日（三天，含前一日今年的12月31日補假）、農曆春節假期（九天）、和平紀念日（三天）、兒童節及民族掃墓節（四天）、端午節（三天）、中秋節（三天）、國慶日（三天）。

人事總處指出，考量返鄉需求，並舒緩年節交通，自2020年起，農曆春節調整為自小年夜開始放假，2022年春節連續假期因小年夜逢周日，而除夕又在周一，故於2月4日周五大年初四彈性放假、於1月22日補上班上課，合計1月29日至2月6日有九天的假期。

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