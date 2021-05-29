疫情重創內需 餐飲業最慘

經濟部統計處昨（28）日公布「疫情對我國產業的影響」最新調查報告，5月國內疫情轉趨嚴峻，重創零售及餐飲業內需市場，餐飲業尤其慘重。

不過，疫情促使「零接觸」線上商機需求增溫，2021年第1季我國零售業網路銷售額占零售業比重升至9.1%，銷售額年增15.4%，增幅皆優於實體通路及整體零售業，顯示掌握網購商機，將有效降低受疫情衝擊程度。

根據經濟部統計處資料顯示，餐飲業受查廠商對5月營運與4月比較看法，按營業額計算的動向指數為13.9，創下歷史新低，相當悲觀，經濟部統計處副處長黃偉傑甚至表示「5月會更慘」。

零售業部分，其按營業額計算之動向指數也是低於50.0，代表看壞，指數為47.6，表示預期營業額將較上月減少，這與往年多偏向較4月增加的現象相反，同樣顯示廠商對5月消費信心下滑，顯見疫情升溫已抑低零售業銷售動能。

這波本土疫情來得又兇又猛，全國三級警戒延長，百工百業紛紛喊「慘」，內需產業更是瀕臨窒息。統計處表示，5月國內疫情轉趨嚴峻，限縮消費者用餐意願，加上部分商場縮短營業時間或自主停業，恐嚴重衝擊零售及餐飲業未來營收表現，再度重創內需市場。

黃偉傑指出，餐飲業受到疫情的衝擊更甚零售業，儘管餐飲業可提供外帶外送服務，但能夠挽救營業額的幅度畢竟有限，在不能內用的情況下，衝擊非常明顯。至於零售業，雖然疫情重創百貨公司，但零售業的業別較多元，超商、超市、量販店等通路反而受惠因為民眾購買物資需求大增，使得整體零售業影響幅度不至於太大。

反觀我國製造業，主要以外銷為主，統計處表示，2021年第1季整體直接外銷比重逾五成，因此，若生產活動能如常進行，受創程度將較小，惟內需型的民生工業直接外銷比重僅24.3%，恐因內需重創而趨於疲弱。

經濟部表示，因疫情改變了民眾消費行為，增加在家用餐的頻率，因而帶動餐館業及飲料店業紛紛加入平台或提供外送或宅配服務，致餐館業及飲料店業中有提供外送或宅配服務的業者占比，已從2018年40.1%提升至2021年的59.0%，增加了18.9個百分點。

圖／經濟日報提供

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