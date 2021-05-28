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疫情重挫百業 北市逾4,000人放無薪假

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
新冠肺炎疫情升溫，影響百業，有些雇主無奈就直接放無薪假，讓員工生計大受影響。圖為北市勞動局就業服務處日前舉辦現場徵才活動。圖/北市勞動局提供
新冠肺炎疫情升溫，影響百業，有些雇主無奈就直接放無薪假，讓員工生計大受影響。圖為北市勞動局就業服務處日前舉辦現場徵才活動。圖/北市勞動局提供

新冠肺炎疫情升溫，影響百業，有些雇主無奈就直接放無薪假，讓員工生計大受影響。北市勞動局長陳信瑜說，北市今年5月1日至27日為止，還未滿月就有72家次的事業單位減班休息，影響654人次。若是今年1月1日至5月27日統計，則共有522家次事業單位減班休息中，累計影響的勞工達4,710人次，不過政府有推出紓困措施及補助，勞資雙方都可多加運用。

陳信瑜表示，企業減班休息期間，無論是雇主或勞工，都有一些紓困措施可以運用。例如勞工可申請安心就業計畫，按平均月投保薪資與減班休息期間的「每月薪資差額」補貼50％，並按月發給，例如勞工於減班休息日前u

年平均月投保薪資為45,800元，減班休息期間的當月薪資為24,000元，就可申請薪資差額補貼10,900元，即（45,800-24,000）× 50%。

此外，雇主也可向勞動力發展署申請「充電再出發訓練計畫」來辦理內部訓練，精進勞工技術，政府最高補助350萬元。而勞工參加訓練達120小時，也可向勞動力發展署領到1萬9,200元。

「疫情當前，勞資雙方可運用政府資源尋找活路，切莫輕易資遣勞工！」陳信瑜呼籲，若雇主因未通報減班休息，導致有薪資未完全給付，衍生爭議，將可能會被罰2萬至100萬元罰鍰，不可不慎。

減班休息紓困方案- 充電再出發訓練計畫。 圖/北市勞動局提供
減班休息紓困方案- 充電再出發訓練計畫。 圖/北市勞動局提供

投保薪資 疫情

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