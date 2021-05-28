避免生產中斷！竹科6月設專屬快篩站 PCR快速出爐

經濟部高層官員今（28）日表示，6月將在新竹科學園區內設立快篩站，由企業安排高風險員工採檢，並由合格之醫事人員採檢及判讀，此為一試辦模式若可行，將推廣至其他園區，包括工業局所轄工業區。

經濟部表示，疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

據了解，新竹科學園區管理局是與新竹市政府合作，6月將在園區內設立第一個專屬竹科園區廠商的快篩站，包括快篩及CPR檢測；適用對象僅限園區廠商的員工及同住家屬，且要有接觸確診者、身體有不舒服、或者從國外返國，才能到此站採檢。而上述員工及家屬到站採檢，必須搭乘防疫計程車或巴士。

據規畫，在竹科篩檢站，如果快篩結果為陽性，馬上就接著做CPR，預估幾小時之內就可得到答案，若PCR為陽性，就介接到新竹市政府準備的檢疫所或隔離處所。若快篩及CPR為陰性，就進行自主健康管理。

官員進一步指出，竹科設置快篩站一切遵照現有防疫規定與指引進行，目的是為避免影響園區廠商生產，員工若有接觸到確診者、身體有不舒服，還要跑到市區篩檢站去排隊，採檢結果又大塞車，難免易發生病毒帶入到工廠之情事，因此在竹科設置快篩站，將僅限園區廠商員工及同住家屬，並且強調快速檢驗。

經濟部指出，除新竹科學園區外，台南科學園區也已經跟奇美醫院合作設置快篩站，為園區內企業提供服務。

官員表示，因台灣不少產業在世界供應鏈上站有重要地位，隨著疫情擴散南移，為維持製造業生產不中斷，官員表示，有廠商反映有快篩之必要，但快篩不是企業想做就能做，需要獲疾管署同意；疾管署同意後，也要有合格醫護來執行，並且遵照指引進行。竹科園區內設置快篩站已規畫多時，將會是第一個示辦。

經濟部表示，產業界近期頻頻向經濟部反映需求希望可以自行採取快篩，因此已向衛福部反映需求；衛福部日前召開研商「企業使用快速抗原檢測測試」會議。後續疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

商品推薦