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會計師事務所員工染疫 資誠：已全面消毒、居家辦公

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（28）日證實一名員工確診，資誠表示，該員從17日接獲員工通報家人確診後，至今皆採居家辦公，並針對該員工作場域及公共區域再次進行消毒，封鎖工作區域兩星期，該區域所有人全數在家工作，禁止進入辦公室及至客戶端工作。

資誠表示，事務於所於5月17日便接獲台北所某同仁通報，其家人於當日確診新冠肺炎並送醫治療，該同仁與確診者同住而於同日自主居家隔離。經採檢後，該員於5月28日接獲通知確認為陽性。

資誠指出，該確診同仁於5月17日便自主隔離，事務所即匡列曾近距離接觸者計21名員工，並執行預防性居家檢疫，不得外出且逐日回報體溫及健康狀況，目前皆無不適症狀。

資誠表示，因應事務所防疫分流政策，該員原本從5月14日起便居家辦公迄今，5月16日也有進行台北所全面消毒，並於該員17日接獲員工通報家人確診後，也主動通知大樓管理進行全面消毒，並針對該員工作場域及公共區域再次進行消毒，同時封鎖該員工作區域兩星期，該區域所有人全數在家工作，禁止進入辦公室及至客戶端工作。

資誠強調，因在家工作制度已行之有年，同仁已充分熟悉遠距工作模式，且該員工自本月起已未至客戶端工作，故不影響營運及客戶，資誠將持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為，並隨時關注同仁健康。

資誠 居家辦公

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