熱爆的五月天！今用電量3840.1萬瓩再飆歷史新高
台電表示，今（28）日用電量繼昨（27）日之後又再創下歷史新高。台電指出，今日最高用電於下午1時31分達到3840.1萬瓩，超越昨日用電尖峰3802.2萬瓩，不但打破歷年用電尖峰紀錄，且一下子就推升38萬瓩，而截至今日為止，歷年最高用電量前十名，有五名就發生在今年5月。
近期高溫籠罩全台，雙北地區今日也出現38度高溫，加上疫情居家就學及辦公、景氣暢旺等因素影響，今日用電量再創下歷史新高。台電補充，今日備轉容量率降至6.06%，系統仍可維持穩定供電。
台電進一步指出，下周氣象預報顯示梅雨鋒面接近，各地都有可能出現降雨，但考量近期民眾因應疫情居家就學及辦公而造成民生用電量增加，加上工業用電成長，預估上班日尖峰負載約在3630萬瓩至3680萬瓩間。
台電呼籲各界，若需開冷氣，可將溫度設定在28度至26度間並搭配電扇，或關閉長時間不使用電器設備的電源，隨手節約用電，珍惜每一度得來不易的電力。
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