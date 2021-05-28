雲豹能源投資廣錠旗下台普威 進軍儲能市場

餐飲與服務業，無疑是這波疫情三級警戒下，最直接受到衝擊的「慘」業。但這一次，影響規模更甚以往，業者除了坐以待斃，還能怎麼做？本報走訪這些「海嘯第一排」的產業，請他們談談如何在危機中突圍自救、培養新能力。 本日登場的是疫情下還滿街跑的計程車（小黃）。俗稱55688、有2.2萬輛的車隊龍頭台灣大車隊，去年以高規格防疫措施成功挺過，但今年環境更艱困，民眾都不出門之際，董事長林村田要運將們化身美食外送員，「防疫互助」才可讓餐飲業與計程車司機雙贏，「先加減賺一點，重點是要讓員工有工作做，他們心才不會慌」。

2021-05-28 16:15