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雲豹能源投資廣錠旗下台普威 進軍儲能市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

雲豹能源今（28）日宣布投資廣錠（6441）旗下子公司台普威能源，正式投入儲能市場。對此廣錠科技今（28）日表示，結盟雲豹能源在儲能電廠及台電日前輔助服務業務開發，結合雙方的專業並期望發揮強加強的競爭優勢。

廣錠表示，雲豹能源在太陽能電廠的開發績效是有目共睹，基於優勢整合的共識，廣錠科技邀請雲豹入股台普威能源，並聘請雲豹賴頸麟董事長擔任台普威能源董事長，譚宇軒執行長擔任台普威能源總經理，相信台普威能源在儲能電廠的開發將在雲豹的綠能佈局基礎與廣錠科技的在地製造優勢更上層樓。

廣錠說明，台普威能源是國內少數能提供電網級儲能系統並具完整安規認證的公司，成立之初即以第二名之勢取得台電於2020年首度對外開辦的「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」服務採購案，於短短數月內即完成案場設置併聯送電，且快速通過台電驗證，並於5月21日凌晨0點起正式營運，將對台電供電品質及電網平衡有所幫助。

太陽能電廠 台電 供電

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