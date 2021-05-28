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宏碁陳俊聖：通膨已不可避免 只要可控不是壞事

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌大廠宏碁（2353） 董事長暨執行長陳俊聖今（28）日線上受訪表示，通膨越來越清楚、已不可避免，不過通膨比通縮好很多，「通膨比較容易處理、只要在可控範圍內，都不是壞事。」

陳俊聖說明，通膨有分成三種，第一個就是PMI數字的通膨，這部分各國政府每年都有些目標，像是日本通膨率目標提升到3%，「但這部分是做不到」。他強調，通膨比通縮好很多，通膨比較容易處理，只要在可控方面不是壞事。

第二種，是毒蛇猛獸的惡性通膨，這部分定義是這個月到下個月五十%，也就是每月通貨膨脹50%，這個主要是戰爭之下會發生。

第三，則是停滯性通膨，除了通膨外，失業率也飆升，這個目前看美國等地是不會發生。

因此陳俊聖表示，簡單來講，經濟問題有兩個工具來處理，第一是財政工具，第二是貨幣，用貨幣供給的加大或是緊縮來調控，美國總統拜登上來即大撒幣，刺激經濟，這部分是有個「旋鈕」，可以想辦法來控制通膨，不會讓其導向失控，這是我的觀察。

陳俊聖於三月底時表示，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始，從股票、房地產、原物料價格、終端產品價格變化等四大方向均有警訊出現，通膨已經有跡象。

通膨 陳俊聖

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