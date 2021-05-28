餐飲業好慘！經濟部：營業額計算動向指數創歷史新低

這波本土疫情來得又兇又猛，全國三級警戒延長，百工百業紛紛喊「慘」，內需產業更是瀕臨窒息。根據經濟部統計處今（28）日公布的「疫情對我國產業的影響」最新調查報告指出，5月國內疫情轉趨嚴峻，限縮消費者用餐意願，加上部分商場縮短營業時間或自主停業，恐嚴重衝擊零售及餐飲業未來營收表現，再度重創內需市場。

經濟部統計處進一步指出，在餐飲業部分，據受查廠商對5月營運與4月比較看法，按營業額計算的動向指數為13.9，創下歷史新低，顯示廠商對5月營運相當悲觀。

零售業部分，同樣受5月國內疫情急遽升高影響，限縮民眾外出購物意願，惟防疫、民生用品 等物資買氣可能增強，據受查廠商對5月營運與4月比較看法，按營業額計算之動向指數為47.6，代表預期營業額將較上月減少，與往年多偏向較4月增加的現象相反，同樣顯示廠商對5月消費信心下滑，顯見疫情升溫恐抑低零售業銷售動能。

反觀我國製造業主要以外銷為主，經濟部統計處指出，2021年第1季整體直接外銷比重逾五成，因此，若生產活動能如常進行，受創程度將較小，惟內需型的民生工業直接外銷比重僅24.3%，恐因內需重創而趨於疲弱。

經濟部表示，因疫情改變了民眾消費行為，增加在家用餐的頻率，因而帶動餐館業及飲料店業紛紛加入平台或提供外送或宅配服務，致餐館業及飲料店業中有提供外送或宅配服務的業者占比已從2018年40.1%提升至2021年的59.0%，增加了18.9個百分點。

此外，疫情也促使「零接觸」線上商機需求增溫，經濟部提醒零售業應全力衝刺數位轉型，加速零售業數位轉型的速度。根據經濟部統計處資料顯顯示，2021年第1季我國零售業網路銷售額占零售業比重升至9.1%，銷售額年增15.4%，增幅皆優於實體通路及整體零售業，顯示掌握網購商機，將有效降低受疫情衝擊程度。

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