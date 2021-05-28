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所聘移工經廢止許可或期限屆滿 應依限辦理轉出或出國

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
圖為街頭的看護移工示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
圖為街頭的看護移工示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

常見雇主疏忽勞動部的「廢止聘僱許可函」，導致逾期辦理移工轉出或使其出國，北市勞動局局長陳信瑜表示，為保障移工權益，以及確保人力資源有效運用，如原雇主聘僱許可被廢止或不予核發聘僱許可，需於公文限定期限內為移工辦理轉換雇主或工作、或使其出國。

勞動局表示，依《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》規定，聘僱許可經廢止者，雇主應徵詢移工同意，於限令出國期限前為該外國人辦理手續並使其出國。若移工有意願轉換雇主，依《外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則》規定，原雇主應於期限內向公立就業服務機構辦理轉換登記，於登記之翌日起60日內由公立就業服務機構以每周公開協調會議方式，替移工轉換雇主，但外國人有特殊情形經勞動部核准者得再延長60天。

若於前開期限無法轉換雇主或工作者，原雇主應於最後一次協調會翌日起十四日內，負責為該外國人辦理出國手續並使其出國。陳信瑜強調，無論是向公立就業服務機構登記或使移工出國均需依限辦理，若逾期則依《就業服務法》規定，最低處6萬元、最高30萬元罰鍰。

另外，私立就業服務機構接受雇主委任辦理移工聘僱相關事宜時，若未善盡受任事務，導致雇主違反法令、勞工權益受損，也有違法之虞，最低處6萬元、最高30萬元罰鍰。因此，無論是雇主或私立就業服務機構，都應注意辦理期限，不要逾期，如果不確定合法與否時，應向各法令諮詢機構提出諮詢。

移工 勞動部

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