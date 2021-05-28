今用電上看3,800萬瓩 台電再亮「供電吃緊」黃燈

今（28）日台電再亮「供電吃緊」黃燈！台電表示，今日系統運轉最大供電能力為4092.8萬瓩，預估今日尖峰用電為3800萬瓩，與昨日歷史紀錄尖峰用電實績值3802.2萬瓩相近。

台電指出，今日氣象預報仍為炎熱高溫，僅中南部地區有零星短暫陣雨。今日預估備轉容量率為7.71%，供電燈號雖然為黃燈，但系統負載能力仍然可以維持穩定供電。

機組方面，台電表示，台中電廠9號機已於26日下午15時56分併聯，昨（27）日逐步調校升載，截至今日上午8時發電量接近七成，穩定供電中。

台電表示，下周氣象預報顯示鋒面接近，各地可能出現短暫陣雨或雷雨，但考量各級學校停課以及居家辦公造成民生用電量升高，加上工業用電成長，預估上班日尖峰負載約在3630萬瓩至3680萬瓩間。台電呼籲民眾冷氣設定在28度~26度間並搭配電扇，並請隨手節約用電。

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