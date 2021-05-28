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企業自行快篩確診了怎麼辦？勞工有這二點保障

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
勞動部表示會配合辦理企業快篩。圖為北市聯醫替民眾進行快篩。圖／聯合報系資料照片
勞動部表示會配合辦理企業快篩。圖為北市聯醫替民眾進行快篩。圖／聯合報系資料照片

針對衛生福利部昨（27）日召開疫情會議時透露，近期已邀集經濟部、勞動部、科技部等單位一同開會討論是否啟動企業快篩一事，勞動部政務次長王尚志表示，從職場安全衛生的角度，勞動部會配合辦理企業快篩，協助企業和勞工朋友們降低感染風險。

不過，勞動部政務次長王安邦則表示，企業快篩究竟是鼓勵勞工，還是強制勞工，這需進一步和衛福部討論並釐清。

至於若快篩結果呈現陽性又該怎麼處理？勞工權益如何保障？王尚志指出，如果是因為執行勤務快篩呈現陽性且確診，依據勞基法第59條「勞工因遭遇職業災害而致死亡、殘廢、傷害或疾病時，雇主應依規定予以補償」。若假設是在上下班必經途中，因通勤而感染也算是職災，有勞保條例可以申請給付。

同時，王尚志還提到，若勞工染疫確診，治療期間雇主還應給予公傷假，且工資必須照常給付。

此外，王安邦則指出，企業進行快篩若勞工確診，什麼情況下可以歸責雇主，以及確診路徑如何確認，這也需要進一步與衛福部開會討論。

勞動部 衛福部

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