疫情嚴峻 人資系統業者祭優惠助企業強化效率

新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒再度延長，政府允諾將提供解決方案，協助微型與中小企業強化遠端辦公需求，雲端人資系統業者今天指出，「危機就是轉機」，現在是企業進行數位轉型的極佳時點，透過雲端架構，大幅降低人資業務成本。

搶搭企業數位轉型風潮，雲端人資系統業者也祭出優惠措施，如雲端人資系統領導品牌「鋒形科技Femas HR」就推出「買1年送1個月」方案，提供客戶最佳解決方案。

本土疫情持續延燒，多數企業讓員工分流或是採用居家辦公的模式維持營運，但餐飲、零售、國旅、觀光旅宿、娛樂等與人有高度相關的服務業則面臨到重創，急需要政府提供相對應的紓困方案，其中「遠距」數位工具的支持尤其重要，經濟部提出「線上會議」、「雲端資料庫」、「出勤打卡」、「工作管理」等四大解決方案，並開始著手盤點市面上數位系統與手機App程式。

上承人資管理顧問執行長宋克家表示，過去1年產生「防疫照顧假」等許多原本勞基法尚未說明的準則與假別，許多人資主管在紙本或是基礎的算薪系統上要新增一個假別做紀錄將非常困難，加上員工開始實施居家工作或遠端工作，在出缺勤的紀錄上也無法很有效率地完成，若員工數眾多，統計當月出勤就是件非常耗時的工作。

突發性的人事管理規則讓企業在既往的工作模式下不容易應對，鋒形科技執行長李佳鴻表示，鋒形科技所開發的人資系統Femas HR，針對企業需求與痛點，在雲端化的管理系統中，加入了大幅度彈性設定的參數調整，以及免費支援員工手機App下載，使人資在管理上可以快速新增防疫照顧假，或是其他優於勞基法的特殊假別，而員工也可以異地透過電腦或是手機直接進行打卡與請假，真正達到數位化管理的轉型。

李佳鴻根據過去輔導近千家企業人資問題痛點表示，人資作業時常會面臨到繁瑣的紙本作業與核對工作，也會有對於系統都是過於昂貴的印象，但SaaS系統優勢在於能以親民的費用獲得強大的系統功能，並且能隨著時間即時更新。

李佳鴻指出，政府協助受疫情影響的微型與中小企業導入人資系統是好事，鋒形科技為了響應政府這項政策，除了免費提供30天系統試用外，也祭出「預繳1年再贈送1個月」優惠，數位轉型正在進行中，企業唯有跟上才能與時俱進，專注在更有價值的事。

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