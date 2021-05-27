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企業自辦快篩再等等 經部：竹科、南科先試行

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部官員表示，已與科技部、勞動部展開討論，並與疾管署達成共識，先讓科學園區成立篩檢站。圖為新竹科學園區。 本報資料照片
經濟部官員表示，已與科技部、勞動部展開討論，並與疾管署達成共識，先讓科學園區成立篩檢站。圖為新竹科學園區。 本報資料照片

台灣新冠肺炎疫情升溫，企業想自行採購快篩試劑或設立快篩站，確保員工健康無虞，對此，經濟部官員表示，已與科技部、勞動部展開討論，並與疾管署達成共識，先讓科學園區成立篩檢站，待了解實際操作情況後，再研商能不能讓企業申請快篩站、以及要如何實行。

經濟部指出，衛福部已於5月26日於疾管署召開研商「企業使用快速抗原檢測測試」會議。經濟部及科技部、勞動部都參與討論。後續疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

目前已有新竹市政府與科學園區管理局在園區內設社區篩檢站，由合格的醫事人員採檢及判讀。不過，目前因篩檢能量有限，是由企業安排高風險員工採檢。而台南科學園區也已經跟奇美醫院合作設置快篩站，為園區內企業提供服務。

科學園區的快篩站流程同樣依據指揮中心通報原則，只要篩檢出抗原檢測陽性，就要由醫事人員或企業通報地方衛生局，再由地方衛生局發出居家隔離單及規畫安置。

官員表示，許多企業都提出自行快篩需求，但指揮中心仍認為快篩必須要由專業醫事人員來進行，最後指揮中心與各部會共識，是先讓科學園區與地方政府、醫療院所合作成立快篩站試行。官員說，其他如工業區、非科學園區企業也都表達快篩需求，目前就看科學園區的快篩站實際實施有沒有問題，就此再訂定企業辦理快篩的方式，例如一定規模以上企業都設有廠護、職護，就是合格的醫事人員，也可能是方向之一。

經濟部 勞動部 竹科

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