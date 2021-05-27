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用電又破紀錄！才五月尖峰就破3800萬瓩

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
今（27）日用電量創下歷史新高！據台電統計，今日全國用電量達不僅是5月份用電量首破3800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄。 本報系資料庫
今（27）日用電量創下歷史新高！據台電統計，今日全國用電量達不僅是5月份用電量首破3800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄。 本報系資料庫

高溫籠罩全台，加上疫情居家就學及辦公、景氣暢旺等因素影響，今（27）日用電量創下歷史新高！據台電統計，今日下午13時53分，全國用電量達到3802.2萬瓩，不僅是5月份用電量首破3800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄，今日備轉容量率僅6.64%，供電仍亮黃燈。

台電表示，以往用電高峰多出現在7月盛夏期間，但今年夏季提前到來、5月份高溫少雨，南部部分地區更出現40度以上高溫，導致用電需求一路飆升。台電統計，歷年最高用電量前十名內，有五名就發生在今年5月，實屬罕見。根據氣象觀測，今日全台多處氣溫超過37度，用電量更一舉衝上3802.2萬瓩，打破歷年用電尖峰紀錄。台電補充，今日備轉容量為252.3萬瓩，備轉容量率6.64%，在用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約316萬瓩，占尖峰用電負載約8.31%。

台電指出，由於全國各級學校停課，以及許多民眾轉為居家辦公，連帶導致住宅用電明顯增加。另外受疫情影響，許多民眾都留在國內消費，經濟成長狀況良好、外銷暢旺，帶動國內用電成長，工業用電更大幅增加。台電指出，今年1至4月的售電量為704.31億度，比去年同期增加31.29億度，成長約4.6%。

由於今年水情不佳，水力發電量大受影響，減少供電板凳的可用之兵，台電強調，已安排妥各發電機組進行大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線，目前尚未歸隊的大型機組包括協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機等，預定6月起將陸續完成大修，重返供電行列，另還有民營電廠新機組加入商轉，為今夏挹注可靠電力。

台電 供電 尖峰用電

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