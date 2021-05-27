企業自行快篩 優先在科學園區設點實施、藥局仍不行

疫情指揮中心今（27）日召開疫情會議時透露，產業界希望可以自行啟動快篩，近期已邀集經濟部、勞動部、科技部等單位一同開會，面對企業自行採購快篩相關問題，如快篩技術及陽性怎麼處理，將由經濟部提出計畫審查。

因應產業界要求，其實，衛福部已於26日於召開研商「企業使用快速抗原檢測測試」會議。經濟部及科技部、勞動部都參與討論。後續疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

檢測業界人士私下透露，衛福部始終不答應企業自行採購快篩，最後折衷為由專家給出指引，主要由工業局主導，目前是企業可自行採購，並先在科學園區設點，但藥局和地方診所仍不行讓民眾自行前往篩檢。

經濟部進一步解釋，目前新竹市政府將與科學園區管理局於園區內設社區篩檢站，由合格之醫事人員採檢及判讀。由於篩檢能量有限，宜由企業安排高風險員工採檢。後續除新竹科學園區外，台南科學園區也已經跟奇美醫院合作設置快篩站，為園區內企業提供服務。

經濟部並且強調，依據指揮中心通報原則，只要篩檢出抗原檢測陽性，就要由醫事人員或企業通報地方衛生局，再由地方衛生局發出居家隔離單及規劃安置。

商品推薦