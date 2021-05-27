去年爆疫情三成五員工仍加薪 官方統計這行業最幸福

主計總處今天公布最新事業人力僱用狀況調查結果，109年因新冠肺炎疫衝擊，有調升經常性薪資廠商占27.6%，調薪員工人數占34.8%，都是近四年最低。至於今年狀況，截至3月底，雖有31.1%廠商已調薪或打算調薪，但已經加薪只有20%，其他11.6%預計調薪廠商，會不會因疫情再起出現變化，仍是未知數。

主計總處今天公布的事業人力僱用狀況調查，內容為今年各行業2月空缺，以及109年經常性薪資調升情形。但調查時間為今年三月到四月間，當時國內疫情未起，造成部分調查結果恐難以完全反映未來狀況。疫情除了影響廠商今年加薪狀況，廠商職缺數也是其一。

主計總處調查顯示，今年國際及國內經濟景氣原本持續看好，廠商用人需求明顯增加，因此今年2月底工業及服務業職缺數高達26.9萬個，創歷年新高，年增4.7萬、年增率3.19%，皆為近十年同期最高 。不過，近來疫情是否影響職缺數變化，仍有待觀察。

主計官員表示，觀察近五年廠商加薪狀況，前幾年景氣好轉，不少企業大方加薪，109年則因疫情影響，全球經濟陷入衰退，我國傳產貨品國外需求持續走弱，加上國內外邊境管制，來台旅客人次幾近凍結，衝擊服務業及部分製造業，總計加薪廠商27.6%，為近四年最少，較108年減少2.8個百分點。

另截至三月底，今年已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）廠商占31.1%(含20.1%已調薪、11.6%預計調薪)，尚未決定者38.0%，不調整廠商30.9%。主計總處官員坦承，原本今年調查加薪企業比率較去年同期25.4%高出不少，但五月爆發疫情，其中尚未調薪廠禍是否會如期調薪，還要再觀察。

109年加薪業別，工業部門有30.4%廠商加薪，高於服務業的26.6%。若加計年資晉級加薪情形後，工業部門為33.7%，也高於服務業的31.8%。若以員工數計算，工業部門調薪的員工人數比率42.0%，也高於服務業的29.6%。

各行業廠商加薪比率，去年以金融及保險業72.5%最高，其次是製造業36.8%居次。調薪人數比率也以金融及保險業56.7%最高，製造業46.6%居次。其他如營建工程業、藝術娛樂及休閒服務業、用水供應及污染整治業、礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業，員工調薪人數比率都不到二成。

缺工方面，各行業別來看，製造業因科技大廠人力需求增加，職缺10.6萬個、占39.47%，年增2.4萬個最多，職缺數是近十年同期最高。此外，由於公共建設推動及民間住宅、廠辦工程量增加，營建工程業職缺高達3萬個、占11.29%，年增1.9萬個，則創下歷年最多職缺紀錄。

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