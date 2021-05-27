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高溫、疫情、景氣影響 今用電量3,802.2萬瓩破歷史新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
高溫籠罩全台，加上疫情居家就學及辦公、景氣暢旺等因素影響，今（27）日用電量創下歷史新高。 本報系資料庫
高溫籠罩全台，加上疫情居家就學及辦公、景氣暢旺等因素影響，今（27）日用電量創下歷史新高。 本報系資料庫

今（27）日高溫籠罩全台，加上疫情居家就學及辦公、景氣暢旺等因素影響，用電量創下歷史新高！據台電統計，今日下午13時53分，全國用電量達到3,802.2萬瓩，不僅是5月份用電量首破3,800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄。

台電表示，面對即將來臨的盛夏，未來用電需求可能再度攀升，台電會努力維護好發電機組、強化需求面管理，另外幾部大修中的發電機組自6月起將陸續歸隊，為今夏用電高峰挹注可靠電力。

台電表示，以往用電高峰多出現在7月盛夏期間，但今年夏季提前到來，5月份高溫少雨，南部部分地區更出現40度以上高溫，導致用電需求一路飆升。台電統計，歷年最高用電量前十名內，有五名就發生在今年5月，實屬罕見。

而根據氣象觀測，今日全台多處氣溫超過37度，用電量更一舉衝上3,802.2萬瓩，打破歷年用電尖峰紀錄。台電補充，今日備轉容量為252.3萬瓩，備轉容量率6.64%，而在用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約316萬瓩，占尖峰用電負載約8.31%。

台電補充，疫情及景氣因素也推升用電量成長。由於全國各級學校停課，以及許多民眾轉為居家辦公，連帶導致住宅用電明顯增加。另外受疫情影響，許多民眾都留在國內消費，另經濟成長狀況良好、外銷暢旺，帶動國內用電成長，工業用電更大幅增加。台電指出，今年1至4月的售電量為704.31億度，比去年同期增加31.29億度，成長約4.6%。

台電指出，由於今年水情不佳，水力發電量大受影響，為確保今夏供電穩定，台電已安排妥各發電機組進行大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線，目前尚未歸隊的大型機組包括協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機等，預定6月起將陸續完成大修，重返供電行列，另還有民營電廠新機組加入商轉，為今夏挹注可靠電力。

台電表示，隨著時序邁入盛夏，用電尖峰負載將持續偏高，台電會努力做好機組保養及調度運轉工作，並呼籲國人共同節約能源、珍惜每一度得來不易的電力。

台電 疫情 尖峰用電

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