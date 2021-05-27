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企業盼自行快篩 衛福部、經濟部開會將提指引

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

衛生福利部今（27）日召開疫情會議時透露，產業界希望可以自行啟動快篩，並近期已邀集經濟部勞動部、科技部等單位一同開會，面對快篩技術及陽性怎麼處理，將由經濟部提出計畫審查。

經濟部說明，產業界近期頻頻向經濟部反映需求希望可以自行採取快篩，因此有向衛福部反映需求。衛福部於26日於召開研商「企業使用快速抗原檢測測試」會議。經濟部及科技部、勞動部都參與討論。後續疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。

經濟部表示，目前新竹市政府將與科學園區管理局於園區內設社區篩檢站，由合格之醫事人員採檢及判讀；鑒於篩檢能量有限，宜由企業安排高風險員工採檢。後續除新竹科學園區外，台南科學園區也已經跟奇美醫院合作設置快篩站，為園區內企業提供服務。

經濟部強調，依據指揮中心通報原則，只要篩檢出抗原檢測陽性，就要由醫事人員或企業通報地方衛生局，再由地方衛生局發出居家隔離單及規劃安置。

經濟部 勞動部

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