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國發會：4月景氣燈號續亮紅燈
國發會下午公布4月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，比上月增加1分，為1987年5月以來新高，燈號則連續亮出第三顆紅燈。而近期國內新冠疫情升溫，官員表示，主要受衝擊的是內需型產業，至於是否維持先前預測第二季可望亮紅燈的看法，則要看本土疫情影響的深度和時間。
國發會官員表示，近期國內肺炎疫情升溫，影響內需消費相關產業，為減緩衝擊，行政院已通過追加2100億元紓困預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊。由於國內生產製造活動持續，且隨主要經濟體推出振興經濟方案，有助推升全球經濟復甦力道，我國出口動能可望續溫；投資方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，公共建設計畫亦加速執行，均有助提升國內投資動能。惟國內疫情升溫，恐衝擊國內消費動能，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。
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