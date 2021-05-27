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4月景氣燈號連三紅！疫情影響景氣領先指標首下滑

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
國發會27日發布今年4月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，燈號續呈紅燈，為連續第3個月亮出代表景氣熱絡「紅燈」。 聯合報系資料照
國發會27日發布今年4月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，燈號續呈紅燈，為連續第3個月亮出代表景氣熱絡「紅燈」。 聯合報系資料照

國發會今（27）日發布今年4月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與上月增加1分，燈號續呈紅燈，為連續第3個月亮出代表景氣熱絡「紅燈」；領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

不過，5月國內爆發嚴重的本土疫情，勢必打亂我國景氣回升步伐，5月景氣綜合判斷分數將會下降。

國發會表示，整體經濟表現續呈強勁，除因疫情影響致去年同期基期較低外，主因新興科技應用需求續強，以及傳產貨品需求持續回升，且連續假期帶動消費買氣，4月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

國發會表示，展望未來，近期國內新冠肺炎疫情升溫，影響內需消費相關產業，為減緩衝擊，行政院已通過追加2,100億元紓困預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊。由於國內生產製造活動持續，且隨主要經濟體推出振興經濟方案，有助推升全球經濟復甦力道，我國出口動能可望續溫；投資方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，公共建設計畫亦加速執行，均有助提升國內投資動能。惟國內疫情升溫，恐衝擊國內消費動能，後續發展仍須審慎關注。

景氣對策信號 疫情 國發會

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