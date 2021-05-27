中火6號機暫不回來救援將歲修 今續亮「供電吃緊」黃燈

考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，因此台電對於供電需求從高估算，今（27）日台電持續亮出本周第四顆「供電吃緊」的黃燈。不過，台電表示，今日系統運轉最大供電能力為4047.6萬瓩，預估今日尖峰用電為3770萬瓩，較昨日尖峰用電實績值3712.2萬瓩，增加約60萬瓩。

台電指出，今日氣象預報仍為炎熱高溫，僅中南部地區有零星短暫陣雨。今日預估備轉容量率為7.36%，供電燈號雖然為黃燈，但系統負載能力仍然可以維持穩定供電。

關於機組情況，台電表示，中火9號機24日破管解聯，經過搶修，已於昨日下午3時56分恢復併聯，目前該機組的淨發電量/裝置容量比為61.2%，淨發電量33.66萬瓩，即將接近滿載55萬瓩，今日上午可滿載發電，挹注供電穩定。

而日前中火9號機破管故障後，暫由中火6號機上線支援，但25日凌晨6號機也因爐心末段過熱器破漏，依運轉標準停機檢修，預計今日可修復完成，但即將進入歲修，大修時程預計將超過1個月。

台電發言人張廷抒說明，由於中火9號機組今日可滿載發電，55萬瓩的供電缺口不再，且台電與台中市政府環評承諾台中電廠夏季最多啟動9部機組，因此6號機不會在修完後併聯發電，而是進入歲修狀態。

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