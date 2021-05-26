急紓困！勞動部研議 擴大對自營作業者生活補貼3萬元

國內疫情升溫，行政院密集研商紓困方案。勞動部積極盤點，研擬再針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供生活補貼3萬元方案，勞動部盼爭取不得低於去年337億元預算額度，但仍待政院做最後通盤考量。

相關官員坦言，這波紓困預算規模僅2,100億元，包括防疫及紓困，以國內目前如此嚴重疫情，三級警戒恐會維持一段時間，目前公告停業只有休閒娛樂等3種產業，但受衝擊產業遠大於公告產業，2,100億元規模恐難以因應。

勞動部近來積極盤點相關紓困措施，包括針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供生活補貼3萬元方案，以及10萬元勞工紓困貸款計畫。去年分別獲得特別預算為337億元、18億元。

勞動部官員坦言，今年疫情相當嚴重，不宜群聚櫃台申請，例如，勞工10萬元紓困，去年要做對保，今年已不宜；對於自營作業者或無一定雇主勞工生活補助，去年勞工要申請並且職業工會造冊後發給，今年恐要全部改線上進行。因此必須預先思考執行方式。

官員也表示，針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供生活補貼3萬元方案，去年設定兩道門檻：一是收入低於基本工資2.4萬元才可以申請，二是107年所得未達課稅標準者才能申請；依據去年執行結果，有六成七、約206萬自營作業者受惠，換言之，有三成三自營作業者未領到。

官員說，今年本土疫情嚴峻，如果有爭取到足夠特別預算，是希望降低申請門檻，讓更多人受惠。目前門檻如何修正，現在規畫中。

去年勞動部開辦10萬元的「勞工低利貸款」，貸款期限3年、利率1.845%，原定開放100萬名額，最後總共110萬4695人申貸，核可91萬7925人，勞動部動用約10億元紓困預算補貼第一年利息。勞動部官員表示，勞工紓困貸款，政府只補貼利息，勞工最後仍要償還貸款，因此這項措施有望今年再辦。

至於遭減班休息（俗稱無薪假）勞工，則可適用「充電再出發」、「安心就業計畫」。勞動部官員表示，這兩項計畫沒有中斷，現都還可以申請，但若防疫警戒升級至第4級全面停班，屆時不排除放寬申請條件。

勞動部表示，「充電再出發計畫」，企業藉無薪假期間辦理訓練課程，可獲得350萬元補助；勞工可獲得每月120小時補助訓練津貼，最高可領到1萬8,960元的訓練津貼。「安心就業計畫」，補助無薪假勞工投保薪資差額的50%，給付期間3至6個月，勞工最多每月可領到10,900元。不過，「安心就業計畫」及「充電再出發」只能二擇一適用。

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