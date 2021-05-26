疫情升溫 中企處提供免費工具助中小企業居家上班

經濟部因應新冠肺炎疫情尚未趨緩，三級警戒時間再延長，經濟部長王美花呼籲企業盡量讓可以居家上班的員工在家工作，及早啟動應變機制，以降低疫情影響。經濟部中企處為因應企業員工居家上班需求，盤點「遠距辦公」免費軟體工具，並提供線上教學課程，以利中小企業有效提升企業遠距辦公的效率。

經濟部，目前整理出的遠距辦公免費軟體工具包含：線上課程、雲端資料庫、出勤打卡及工作管理等。「線上會議」讓遠距辦公的同事們可以藉由線上會議共同討論，讓溝通無時差；「雲端資料庫」能讓檔案上傳儲存，並支援共同編輯功能，降低文件檔案版本錯誤問題；「出勤打卡」方便企業線上做差勤管理，並瞭解員工在外上班情況；「工作管理」則可以讓主管快速指派任務，並追蹤工作進度。

上述相關免費工具軟體的教學影片已上架「中小企業網路大學校」（https://www.smelearning.org.tw） 「防疫專區」下的「遠距辦公」課程，希望有效協助業者快速學習軟體操作，實現員工居家辦公、安心防疫。中小網大目前平臺上已有81萬會員數，並提供超過750門的免費線上課程，推薦企業員工在防疫期間善加利用。

此外，經濟部中小企業處也設有「數位轉型服務台」，提供免費電話諮詢服務專線0809-092-091（客服時間為上班日上午9時至下午6時），由專人協助企業快速掌握各項雲端工具，企業亦可運用客服信箱（service@qbicloud.com），將有專人回應企業運用數位工具的問題。

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