快訊

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

新竹零降雨！ 6月1日起「供五停二」機率愈來愈高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

又等了一天，寶山及寶二水庫依舊沒有等到降雨。根據經濟部水利署的最新雨量預估效益統計資料顯示，截至今（26）日下午4時的預估總降雨效益為1955萬噸，和今日上午7時的1904萬噸相較，只增加了51萬噸。其中，大部分是進了日月潭水庫，還有霧社、湖山水庫。

根據氣象預報資料顯示，5月28日、29日二天預估全台各地都會有顯著降雨，期待屆時雨勢能夠大一點。

上周旱災中央災害應變中心會議決議，至5月31日前，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，新竹地區就將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會實施供五停二，但採取總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商出現水量不足，將使用水車載運，但多少都有可能會衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨量將是關鍵。

水庫 雨量 竹科

延伸閱讀

阿婆在「供五停二」期間把取水站當洗衣場 網怒：不會去海邊洗？

新竹快下雨吧！ 水利署今持續在寶二水庫進行人工增雨

新竹水情岌岌可危 官員嘆：已在為供五停二做準備

5月24日疫情懶人卡／北市議員林亮君助理確診 汐止2名居家隔離婦人身亡

相關新聞

聽到警戒延長資遣全體員工 學者籲快紓困「別等倒閉潮、無薪假再開始」

新冠肺炎疫情近兩周迅速蔓延，中央疫情指揮中心昨天宣布全國三級警戒再延長兩周以上，也讓已急凍內需服務業，不知還要繼續苦撐多久。政府雖已提出增列紓困預算2100億元，但還未過關，學者說，這波衝擊比去年大很多，從業人員恐慌指數很高，如果只引用去年紓困方案可能不足，政府這次力道要更大，而且要快，不能等到倒閉潮、無薪假再紓困。

爭取預算！勞動部10萬元「勞工紓困貸款」 可望再開辦

國內疫情拉警報，行政院日前提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加2100億元預算，預計下周一於立...

中火9號機修好了！ 今下午3點56分併聯發電

台中電廠9號機修好了！台電今（26）日表示，中火9號機破管檢修完成，並已於下午3時56分併聯。

紓困救疫情 蔡易餘：排富後發放一個月基本工資

疫情升溫，各行各業因此受到衝擊，民進黨立委蔡易餘今天在黨內中常會指出， 呼籲行政院盡速完成三大措施，包括排富後發放一個月...

疫情嚴峻！ 勞動部：勞保、就保保費及勞退金可緩繳

國內COVID-19疫情嚴峻，全台三級警戒延長至6月14日，為協助受疫情影響的投保(提繳)單位及被保險人，勞動部將於28...

疫情加重求職焦慮 63%受訪求職者焦慮感更甚去年

疫情凶猛，104人力銀行針對803位104求職會員進行「疫情焦慮」調查，結果發現63%的受訪者感到焦慮、更甚去年，另有7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。