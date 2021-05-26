新竹零降雨！ 6月1日起「供五停二」機率愈來愈高

新冠肺炎疫情近兩周迅速蔓延，中央疫情指揮中心昨天宣布全國三級警戒再延長兩周以上，也讓已急凍內需服務業，不知還要繼續苦撐多久。政府雖已提出增列紓困預算2100億元，但還未過關，學者說，這波衝擊比去年大很多，從業人員恐慌指數很高，如果只引用去年紓困方案可能不足，政府這次力道要更大，而且要快，不能等到倒閉潮、無薪假再紓困。

2021-05-26 17:50