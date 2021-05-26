新竹零降雨！ 6月1日起「供五停二」機率愈來愈高
又等了一天，寶山及寶二水庫依舊沒有等到降雨。根據經濟部水利署的最新雨量預估效益統計資料顯示，截至今（26）日下午4時的預估總降雨效益為1955萬噸，和今日上午7時的1904萬噸相較，只增加了51萬噸。其中，大部分是進了日月潭水庫，還有霧社、湖山水庫。
根據氣象預報資料顯示，5月28日、29日二天預估全台各地都會有顯著降雨，期待屆時雨勢能夠大一點。
上周旱災中央災害應變中心會議決議，至5月31日前，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，新竹地區就將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會實施供五停二，但採取總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商出現水量不足，將使用水車載運，但多少都有可能會衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨量將是關鍵。
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