疫情升溫 勞部：勞保、就保保費及勞退可緩繳半年

勞動部今（26）日表示，因應疫情，為協助受到疫情影響之投保（提繳）單位及被保險人，勞動部將於今年5月28日再次公告，提供勞工保險、就業保險保險費及勞工退休金條例退休金緩繳措施。

勞動部表示，勞動部依據「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」第4條授權規定，公告凡經各中央目的事業主管機關認定受影響之產業或事業，與產業相關之職業工會被保險人，或向直轄市、縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息之投保（提繳）單位，如有勞工保險、就業保險保險費及勞工退休金條例退休金緩繳需求者，可自公告日起至同年11月30日止向勞工保險局提出申請。得緩繳月份為2021年4月至同年9月，最長得緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金。

勞動部提醒，勞動部及勞工保險官網「因應疫情協助措施專區」將放置相關申請表格及諮詢窗口等資訊，屆時民眾可查詢及下載。

商品推薦