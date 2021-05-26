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中火9號機修好了！ 今下午3點56分併聯發電
台中電廠9號機修好了！台電今（26）日表示，中火9號機破管檢修完成，並已於下午3時56分併聯。
另，昨（25）日凌晨因爐心末段過熱器破漏的台中電廠6號機，目前則已依運轉標準停機檢修。
台電表示，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然周五（28日）起有部分地區降雨，但考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本週供電情勢估計為黃燈。台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。
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