快訊

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中火9號機修好了！ 今下午3點56分併聯發電

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中火9號機破管檢修完成，並已於下午3時56分併聯。 本報資料照片
中火9號機破管檢修完成，並已於下午3時56分併聯。 本報資料照片

台中電廠9號機修好了！台電今（26）日表示，中火9號機破管檢修完成，並已於下午3時56分併聯。

另，昨（25）日凌晨因爐心末段過熱器破漏的台中電廠6號機，目前則已依運轉標準停機檢修。

台電表示，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然周五（28日）起有部分地區降雨，但考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本週供電情勢估計為黃燈。台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。

台電 供電 中火

延伸閱讀

好消息！中火9號機傍晚前可併聯 台電：今維持穩定供電

今再亮「供電吃緊」黃燈！ 中火9號機估晚間可併聯發電

立委爆：台電機組6至9月歲修違經濟部政策 台電回應了

今起5天供電吃緊 陳椒華爆：台電機組歲修違經濟部政策

相關新聞

聽到警戒延長資遣全體員工 學者籲快紓困「別等倒閉潮、無薪假再開始」

新冠肺炎疫情近兩周迅速蔓延，中央疫情指揮中心昨天宣布全國三級警戒再延長兩周以上，也讓已急凍內需服務業，不知還要繼續苦撐多久。政府雖已提出增列紓困預算2100億元，但還未過關，學者說，這波衝擊比去年大很多，從業人員恐慌指數很高，如果只引用去年紓困方案可能不足，政府這次力道要更大，而且要快，不能等到倒閉潮、無薪假再紓困。

爭取預算！勞動部10萬元「勞工紓困貸款」 可望再開辦

國內疫情拉警報，行政院日前提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加2100億元預算，預計下周一於立...

中火9號機修好了！ 今下午3點56分併聯發電

台中電廠9號機修好了！台電今（26）日表示，中火9號機破管檢修完成，並已於下午3時56分併聯。

紓困救疫情 蔡易餘：排富後發放一個月基本工資

疫情升溫，各行各業因此受到衝擊，民進黨立委蔡易餘今天在黨內中常會指出， 呼籲行政院盡速完成三大措施，包括排富後發放一個月...

疫情嚴峻！ 勞動部：勞保、就保保費及勞退金可緩繳

國內COVID-19疫情嚴峻，全台三級警戒延長至6月14日，為協助受疫情影響的投保(提繳)單位及被保險人，勞動部將於28...

疫情加重求職焦慮 63%受訪求職者焦慮感更甚去年

疫情凶猛，104人力銀行針對803位104求職會員進行「疫情焦慮」調查，結果發現63%的受訪者感到焦慮、更甚去年，另有7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。