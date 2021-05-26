蘇貞昌：將推紓困措施 籲請民眾配合防疫

行政院長蘇貞昌今（26）日表示，政府會推出對受創產業、民眾的紓困措施，並呼籲國人務必配合中央流行疫情指揮中心的強化三級疫情警戒措施，才能有效切斷病毒傳播鏈。

對於新冠肺炎本土疫情，蘇揆在臉書表示，進入防疫的關鍵期，各種規定對民眾生活、作息、生計的影響也越來越大，政府會推出對受創產業、民眾的紓困措施，也會在國會同意修法、通過預算後儘速實施。

蘇揆提醒，指揮中心今日宣布強化三級警戒 ，將會落實以下措施，他呼籲國人務必配合、減少非必要外出，才能有效切斷病毒傳播鏈。

第一，外出全程戴口罩，有違反情事不再勸導，直接開罰；第二，經公告關閉的休閒娛樂場所，若查獲違法營業，業者、現場執業人員、消費者都將受罰。

第三，餐飲一律外帶、實聯制，賣場超市加強人流管制，請大家少去多買、一次購足；第四，結婚不宴客、喪禮不公祭，宗教活動全面暫停辦理、宗教場所不開放民眾進入；第五，各級學校不得強制要求住宿生返家，以減少不必要移動。

蘇揆強調，愈早阻斷病毒傳播鏈，台灣就能越快恢復正常生活，懇請國人同胞務必遵守相關規定、各單位也會嚴格執法。唯有大家都密切配合防疫，才能更快戰勝疫情。

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