紓困救疫情 蔡易餘：排富後發放一個月基本工資

疫情升溫，各行各業因此受到衝擊，民進黨立委蔡易餘今天在黨內中常會指出，呼籲行政院盡速完成三大措施，包括排富後發放一個月基本工資、研擬中小企業的紓困措施和勞工紓困補助以及其他紓困配套措施，紓困條例三讀後就能趕緊實施、執行，讓真正有需要的民眾和產業都能實際受益。

立法院紓困條例修正將預計在5月31日三讀通過，蔡易餘指出，因應疫情近來餐廳，美容院、夜市以及攤販業者幾乎都暫停營業，許多行號也對勞工採用無薪假的方式，疫情影響許多中小企業與基層勞工的生計，而昨日也宣布三級警戒至6月14日。

他認為，應加速紓困速度，於是向中央爭取，能制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民度過難關、減緩民生衝擊，穩疫情、穩經濟、更要穩民心。

蔡易餘說，在去年勞工基準補助時，引起民間反彈聲音很大，因為許多加入職業工會者，是地主、房東或者具有經濟基礎者，還沒有從事該項行業，是需投保勞健保用「靠行」的方式加入工會，才有開著賓士去領三萬的情景發生。

蔡易餘表示，也曾出現過內需產業勞工卻到外銷產業的職業工會投保，因此拿不到補助；外銷產業勞工到內需產業的職業工會投保卻拿到補助，這樣的補助標準並沒有幫助到實際需要幫助的勞工，中央應該要有相關的補助配套措施。

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