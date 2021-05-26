紓困延期！台南公部門「安心即時上工」再提1323職缺

本土疫情持續嚴峻，中央疫情指揮中心宣布延長三級警戒至6月14日，因疫情衝擊，諸多產業及勞工生活受到衝擊，原紓困條例將在6月底到期，各界期盼透過延長相關紓困措施的時間，南市勞工局協同經發局召開記者會對外說明未來勞工、企業相關的紓困措施。

勞工局王鑫基局長表示，勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎，針對失業勞工及減班休息之企業，相關勞工紓困方案協助主要有三支方案計畫，分別是「安心即時上工計畫」、「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，由中央規劃地方執行。「安心即時上工計畫」、「安心就業計畫」原計畫至110年6月30日結束，因疫情仍未趨緩，預計再延長，針對眾所關心的公部門短期上工的「安心即時上工」就業職缺，110年因應這波疫情，南市公部門55機關預估再提報公部門短期1323職缺。

另「充電再出發訓練計畫」參訓津貼補助將持續辦理，期盼紓困措施的延續，協助勞雇雙方安全度過這波「疫」流，重新攜手再出發！

勞工局長王鑫基說明，「安心即時上工計畫」係提供短期到公部門的就業機會，原補助內容每月最高工作80小時，每小時基本工資160元，每月最高補助1萬2800元，每人最長補助6個月。而安心就業計畫是「薪資補貼」措施，針對實施減班休息的事業單位，依照實施減班休息日前一年內月投保薪資，與申請補貼當月之協議薪資差額的50%按月補貼，每月最高補助1萬900元，最長12個月。

另「充電再出發訓練計畫」係針對實施減班休息的事業單位，提供勞工在職訓練機會，參訓勞工及事業單位都可申請訓練津貼或訓練費用的補助，參訓勞工每小時補助160元、最高補助120小時，最高補助1萬9200元；事業單位的訓練費用最高可補助350萬元。

王鑫基說，三項紓困方案自去年疫情啟動以來，受益人數及事業單位家數如下：

市府自辦「防疫安心上工計畫」及勞動部「安心即時上工計畫」目前累計已上工3040人，核發2億7636萬34元， 110年因應這波疫情55機關提出1323人預估需求人數。

「安心就業計畫」，事業單位仍在申請辦理中，目前累計159家，3398人提出申請，目前核發金額為:2948萬元。

「充電再出發訓練計畫」：協助143家事業單位向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請充電再出發訓練計畫，該143家事業單位獲訓練經費約1907萬；訓練津貼約2508萬。(143家約1968人)。

王鑫基提醒，若受這波疫情影響導致非自願離職的勞工，可依規定向勞動部雲嘉南分署各就業中心申請失業給付，期盼政府單位提供的即時紓困措施，協助受影響的民眾、企業度過這波疫情難關。

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