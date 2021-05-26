快速通過紓困條例不代表亂花錢 藍委擬提附帶決議

立法院即將協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」後，再增加特別預算2100億元。國民黨立委林為洲指出，紓困預算總計已花掉人民納稅錢6300億元，快速通過修法不代表可以胡來，他將提出4項附帶決議，要求相關單位落實。

林為洲今天表示，這次環境相較去年很不一樣，疫情已在社區大爆發，許多勞工、企業面對「全國疫情三級警戒」，在歇業、上班或採取防疫措施下，勞工已面臨無薪假如家庭照顧假，還傳出企業裁員的情況，紓困已是迫在眉睫，不分朝野都支持政府提出的第3次防疫紓困預算，並且應儘速通過。

林為洲說，還記得去年民眾在進行紓困申請時，爆發過「紓困之亂」，原本為了照顧賣玉蘭花、流動攤販的加碼紓困，卻引發民眾大排長龍，與第一線公務員衝突不斷。在台灣目前疫情嚴峻的情況下，應避免人群集聚，更要聆聽人民拋出的求救訊號。

林為洲提出的附帶決議包括，擴充快篩與檢驗能量及便民快速篩檢系統；購買國人接種意願高的BNT或莫德納疫苗；配合防疫的家庭照顧假津貼；第一線醫護及相關防疫人員超時或危險工作津貼與退休醫護自願參與防疫工作獎勵津貼等預算。

林為洲說明，當指揮中心宣布孩童停課在家時，雙薪家長若無其他長者可協助照料，有一位勢必要請「家庭照顧假」，目前家庭照顧假是「無薪」，相較於OECD國家中的德國，在學校和托育設施關閉時，勞工可以請6周「有薪」照顧假，其補助為薪水的67%，且雇主支付後可以向政府申請補助，台灣可效仿學習，解決因家庭照顧假沒有薪水，可能影響繳房貸、車貸、電費等生計問題。

此外，林為洲說，先前防疫紓困預算中，衛福部已用掉近120億元來購買疫苗，但目前僅有少數的AZ疫苗到貨，台灣人民對於該疫苗也充滿疑惑，故提供更多預算，讓衛福部可針對國人接種意願高的BNT輝瑞或莫德納疫苗，採取更主動方式來訂購，讓台灣人提高注射疫苗意願及早日達到群體免疫。

林為洲說，國內疫情嚴峻，民生經濟大受其影響，防疫紓困預算的確要馬上到位，但花錢也要跟到位。請執政黨拋下藍綠政治歧見，好好聆聽在野黨的意見，研擬第3次追加的防疫紓困預算方案，讓多元意見反映在預算編列上，把錢用在對的地方。

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