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企業實施無薪假 勞工補貼薪資最高10,900元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
因應疫情影響，部分企業採取與勞工協議減班休息策略（俗稱無薪假），圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
因應疫情影響，部分企業採取與勞工協議減班休息策略（俗稱無薪假），圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

因應疫情影響，部分企業採取與勞工協議減班休息策略（俗稱無薪假），維持營運，以度過此一難關。勞動部為了穩定勞工就業狀況，推動「安心就業計畫」，實施無薪假勞工均可向各地勞動力發展署所屬分署提出申請。

勞動部表示，安心就業計畫因應疫情對國內就業市場造成的衝擊，由政府提供部分薪資差額補貼給減班休息勞工，以降低薪資減損對勞工生計的衝擊，協助穩定就業。適用對象為自2020年1月15日至2021年6月30日間(申請期限將隨「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」調整)，經與雇主協商同意減班休息達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工，符合上開資格的庇護性就業身心障礙勞工也可以適用。

勞動部表示，薪資差額補貼計算方式為：勞工實施減班休息日前一年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領10,900元。

例如：某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為45,800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為24,000元，依其薪資差額將補貼10,900元(=(45,800-24,000)*50%)。

勞動部進一步指出，為因應疫情造成的就業情勢影響，已做好準備，與勞工一同相挺抗「疫」!如果想進一步瞭解安心就業計畫，可至「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」查詢相關資訊，或電洽免付費客服專線0800-777-888或勞動力發展署所屬分署，瞭解更多申請資訊(各分署聯絡資訊如下)。

投保薪資 勞動部

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