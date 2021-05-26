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好消息！中火9號機傍晚前可併聯 台電：今維持穩定供電

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
針對正在維修中的台中電廠9號機，經過搶修，台電稍早表示，預估今（26）日傍晚前可併聯。報系資料照
針對正在維修中的台中電廠9號機，經過搶修，台電稍早表示，預估今（26）日傍晚前可併聯。報系資料照

針對正在維修中的台中電廠9號機，經過搶修，台電稍早表示，預估今（26）日傍晚前可併聯，比原先預期的時間再早一點歸隊。另，昨（25）日凌晨因爐心末段過熱器破漏的台中電廠6號機，目前則已依運轉標準停機檢修。

關於今日的供電情況，台電表示，今日系統運轉最大供電能力為4020.7萬瓩，預估今日尖峰用電為3750萬瓩，較昨日尖峰用電實績值3729.3萬瓩，增加約20萬瓩。今日氣象預報仍為炎熱高溫，北部地區可能有雷陣雨。今日預估備轉容量率為7.22%，供電燈號雖然為黃燈，但系統負載能力仍然可以維持穩定供電。

此外，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然周五（28日）起有部分地區降雨，但台電表示，考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本周供電情勢估計為黃燈。台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。

供電 台電

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