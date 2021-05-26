用電大戶條款上路 企業在搶這二樣東西

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）能源管理服務委員會主委胡惠森指出，今年1月1日起「再生能源發展條例」增列契約容量5000KW以上的超大用電量企業須在五年內建置10%再生能源設備，稱為「用電大戶條款」，並提供提前一年完成義務量降為9%，提前二年降至8%的達成誘因。用電大戶該選擇「自建綠電、儲能、購買憑證或繳納代金？」頓時成為產業間的熱門話題。也讓再生能源、儲能商品超搶手。

近日由經濟部工業局規劃主辨，電電公會與資策會合作舉辦一場「AIoT智慧應用分享會-用電大戶再生能源與節能解決方案」，此次共有151家會員廠商報名參加，因疫情關係改為線上會議，廠商反應仍相當熱烈，會中並邀請各領域專家提供創能、儲能、節能及再生能源憑證交易等解決方案，結合AI+IoT的智慧能源管理解決方案，協助企業多樣化的能源管理，以期達成碳中和的終極目標。

按照用電大戶定義，用電量超過800KW的廠商，預計數量在5,400家。目前第一階段5,000KW，預計數量約506家。

森崴能源太陽能事業部處長吳昱廷指出，太陽光電建置提供再生能源一個選項，從申請流程分析、必要條件評估，包含興建、維運、維修、保固等。如，屋頂及廠房強度是否符合建置條件、有無充足資金及20年維運管理能力。一旦簽約，還需取得台電、能源局、縣市政府和工業局、工業區確認資料及最後的施工、完工文件等。同時提供儲能規劃，從用電契約和再生能源契約容量中尋找用戶的尖峰電力多少，再來評估多少儲能需求。

富威電力工程師楊允仁介紹再生能源憑證（T-REC）表示，經濟部標準檢驗局旗下國家再生能源憑證中心所核發之憑證，藉由政府與相關智庫之努力，該憑證可使用於國內、外之環境宣告，例如：國內用電大戶條款（需搭配綠電使用）、環保署溫室氣體管制以及其他國內政府或雜誌相關獎項；國外部分如CDP （RE100）、US EPA & IEEE等，我國憑證已成為國際上極具公信力之環境效益證明。

目前不管是「純憑證」或是「電證合一（綠電需求）」的憑證都相當熱門，由於純憑證的數量極少，故以綠電市場為例，在近期市場中，用電戶可接受的再生能源相當搶手，甚至有供不應求的情形，原因是再生能源案場較受地理及饋線影響，不是隨蓋隨發電的。甚至開始有「購買預售屋」的概念，先把案場定下來，以免之後買不到綠電影響綠色供應鏈的訂單或是政府法規。在遠期市場，會在於離岸風電的正式倂網商轉時機，且是否符合用電戶的預期價格，都會影響綠電市場的供需以及價量。

盛齊綠能資深產品經理薛志宏指出，政府積極推動國家能源轉型，期望2025年達成再生能源佔總發電量20%，在此情況下，電力系統將面臨大量再生能源併入電網後造成的不穩定。台電推出的「輔助服務及備用容量交易試行平台」， 儲能設備將在其中扮演調節電力的角色。盛齊與國際大廠合作，從電池櫃、BMS、PCS、變壓器及盤體與 EMS，可針對輔助服務及用電大戶提供完整解決方案。

思納捷科技總經理莊棨椉表示，能源管理系統對工廠管理相當關鍵，除了協助節能，並與生產製程穩定有一定的關聯。因此，應用雲端AI能源管理在智慧工廠領域，並透過三部曲從最基本的能源與資源管理優化作起，包括電能監控、需量管理、空調管理、水質監測等，將全廠水電油氣納入監管；第二再透過機電設備聯網構成的設備與機台管理，透過機聯網或感測器，蒐集製程機台資料；最後再透過已知的能源資訊與機台資料進行智慧分析與預警來優化產能與良率，除滿足用電大戶的能管需求，並逐步打造智慧綠色工廠。

有別於過去台電為主的電力供給模式，億鴻科技技術長劉家銘表示，未來企業將自行擁有創能與儲能系統，並透過智慧能源管理建構AI微電網，並取得能源最大使用效益。透過國內知名企業用戶的使用經驗，說明AI微電網的管理範疇與價值。

恆科公司總經理羅得良介紹儲能電池安全並探討鈦酸鋰電池的優勢指出，「安全是儲能唯一的路」。電池型儲能設備是由千萬顆電池組合聚集而成，一顆電池損壞就可能會產生連鎖反應引發燃燒危險，其安全等級較電動車更為嚴格。他舉例，近年隨著應用數量的增加，造成災害的比例也越發顯著，南韓儲能電廠自2017年至今已發生34起火災，電池燃燒事件在世界各地亦時有所聞，台灣應從中學習以免重蹈覆轍。針對儲能事故進行肇因調查，以及研究電池的失效模式，是提升儲能設備安全的重要工作。

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