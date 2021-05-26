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五天二次大停電的檢討報告呢？ 經濟部回應了
513、517的「五天二次大停電」，民怨炸鍋了！行政院長蘇貞昌也要求經濟部督導台電公司，於一周內提檢討報告，並針對台電的電力調度、應變能力、用電預測、歲修排程以及電廠管理維護等，徹底檢討並提出改善方案。只是，一周過去了，檢討報告呢？
對此，經濟部回應表示，已依照政院指示於昨（25）日晚間完成，後續將向行政院報告。待整體檢討方向定案後，會再對外說明。
至於懲處部分，經濟部指出，待檢討方案向政院報告確認，並將相關事實釐清後，再就應負的責任進行相應懲處。
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