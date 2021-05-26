今再亮「供電吃緊」黃燈！ 中火9號機估晚間可併聯發電

台電台中火力發電廠接連二天2機組故障，中火9號機最快今（26）日可修復，晚間應可歸隊併聯發電，在少掉中火9號機和中火6號機，各55萬瓩的情況下，今日續亮本周的第三顆「供電吃緊」黃燈。

台電表示，目前中火剩下的8機組全數運轉供電中，預估尖峰用電提高為3,750萬瓩，台電將透過需量反應等措施可減少工業用電需求，台電也呼籲民眾，一起節約用電。

台電指出，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然可能有部分地區降雨，但降雨情況並不樂觀。考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本周供電情勢估計為供電吃緊的黃燈。

根據台電的資料顯示，今天供電備轉容量率達7.22%，預估尖峰備轉容量270.7 萬瓩，目前林口3號機、核三1號機都已滿載，大林1號機也已修復，皆已穩定供電中，只是疫情持續升溫居家辦公比例激增，又高溫炎熱，因此台電預估今天最高用電量3,750萬瓩，持續亮出代表供電吃緊的黃燈。

台電指出，昨（25）日最高用電於下午1時56分達到3729.3萬瓩，是歷年5月用電量的第六名，比昨日的最高用電3789.3萬瓩少了約60萬瓩。昨日備轉容量279.7萬瓩，備轉容量率7.5%，供電燈號為黃燈。

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