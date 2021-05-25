疫情嚴峻 工程會：公共工程可核實辦理延長履約期限

本土疫情導致公共工程人力調度也受影響。行政院公共工程委員會今（25）日發函各部會與各地方政府，說明履約中的公共工程，若因防疫影響，可依個案契約約定及廠商申請，核實辦理延長履約期限。

新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日也宣布，延長全國的疫情警戒第三級至6月14日止，公務機關、營造業等也配合防疫，需居家或分流上班，影響人力調度。

工程會今日傍晚發函行政院各部會、直轄市政府及各縣市政府 ，說明公共工程受疫情持續嚴峻影響，若配合相關防疫措施人力縮減致影響備標或履約者之辦理原則。

工程會函文指出， 為配合防疫政策，若各機關及企業推動居家辦公或因防疫需求，減少人員出勤或工地出工，而影響招標及履約中的公共工程相關期程者，可循下列處理原則。

第一，各機關即將招標或等標期間的公共工程，應視近期疫情警戒及防疫 政策之影響，依個案特性訂定合理期限，或依《政府採購法》規定妥適延長。

第二，各機關履約中的公共工程，因防疫影響要徑作業之進行， 例如機關無法如期至現場查驗、出工不足影響工率或材料短缺等，可依個案契約約定及廠商之申請（事實、理由及事證），核實辦理延長履約期限。

第三，廠商如因疫情而發生需停工的情形時，因屬廠商不可預見 且無法合理防範之情事，所以機關可以參照契約範本，核實給付廠商所需增加之必要費用。

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