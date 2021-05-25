故障頻傳是因電廠老舊？台電：機組故障屬於個別事故

台電近日故障意外頻傳，外界質疑是否是電廠過於老舊才導致零件不斷故障。台電表示，確實國內像是林口、通宵及大林電廠都已超過50年，但是其中的機組新安裝的，因此認為電廠發生故障都還是屬於個別事故，澄清與電廠年齡無關。

台電近期接連發生電廠、電網事故，台中電廠9號機24日才因鍋爐破管解聯，需等到今日才可修復，期間由台中電廠6號機補位。豈料，台中電廠6號機今（25）日因爐心末段過熱器破漏而故障停機，讓台中電廠已無所有備援機組。

對於台中電廠接連發生破管故障，台電回應表示，「時間應該只是剛好，一般夏季高溫，會讓本來就是高溫高壓運轉的爐管破管機率增加」。

然而，外界質疑國內許多電廠，如林口、通霄及大林等啟用都已經近半世紀，質疑是否就是因為年限已高才會有頻頻發生意外。

台電解釋，國內僅有針對核能發電廠規定40年的使用年限，水力及火力則只要正常維護及必要零件更換都一直使用，像國內許多水力電廠從日據時代使用至今已將近上百年仍可正常發電。

另外，台電表示，有些電廠雖然啟用時間早，但其中的機組早已因為效率不足及發電技術落伍更換，如林口電廠的「超超臨界燃煤機組」皆是2016至2019年間新增的，因此不能用電廠年齡直接推斷是故障原因。

對於破管故障，台電解釋，一台發電機組內是由很多管子接在一起，「加起來長度甚至可以達到上公里」，而破管是因高溫及物理特性導致容易在管壁較薄處及焊接處破掉導致洩壓。台電補充，其實每年都會發生破管，台電對於相關維修技術也都很專業，只是外界特別關注台電電廠事故。

台電表示，目前在相關歲修電廠陸續回歸及抽蓄水力支援下，仍可確保穩定供電。但台電也提醒，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，再考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高、工業接單暢旺導致工業用電成長；供電需求從高估算，本周供電情勢估計為供電吃緊的黃燈。

而經濟部長王美花曾承諾在一周內提出513、517大停電的檢討報告，然而截至目前為止仍未對外公布。經濟部表示，兩次停電事故檢討報告，由經濟部國營會與台電公司協作撰寫，正在進行最後修正。會依照政院指示於今日完成，後續再向行政院報告。待整體檢討方向定案後，再對外說明。

至於外界關心懲處部分，則待檢討方案向政院報告確認，並將相關事實釐清後，再就應負的責任進行相應懲處。

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