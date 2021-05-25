新竹水情岌岌可危 官員嘆：已在為供五停二做準備

周一大雨炸北台後，今（25）日全台各地卻都只有零星地區出現小範圍的降雨，但本周新竹地區若再無明顯降雨，6月1日水情燈號恐將轉紅燈，進入「供五停二」，談起新竹的水情，經濟部官員一字回應「唉」。

經濟部官員指出，根據氣象預報資料顯示，5月28日、29日二天預估全台各地都會有顯著降雨，期待屆時雨勢能夠大一點。而針對新竹的水情，經濟部官員坦言，已經在為「供五停二」預做準備，不過，當然是希望未來幾天的降雨能有比較好的結果。

根據水利署的統計資料顯示，24日、25日二天寶山和寶山第二水庫的期間累計降雨量，僅9毫米，距離100毫米，經濟部官員表示，「還有非常大的距離」。且目前寶山水庫的蓄水率已跌為6.7%、寶二水庫蓄水率更低，僅3.4%。

上周旱災中央災害應變中心會議決議，至5月31日前，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，新竹地區就將自6月1日起轉為紅燈，實施供五停二，影響約33萬戶；有獨立供水系統的竹科雖不會實施供五停二，但採取總量管制節水自15%提高到17%，將使部分廠商出現水量不足，將使用水車載運，但多少都有可能會衝擊竹科部分廠商營運，本周降雨量將是關鍵。

相較於新竹水情的岌岌可危，原本水情也告急的桃園，則因石門水庫這二天的降雨明顯，讓水庫約有450萬噸的進帳，儘管難以解除旱象，但應可延長進入供五停二的時間。

水利署指出，24日豪雨助攻全台水庫進帳約1,210萬噸，相當於一天用水量，但25日的降雨則相對有限，僅約401萬噸，主要降雨多集中在主要供給台南和高雄用水的南化水庫，目前南化水庫蓄水率為8.4%。

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