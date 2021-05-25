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中火6、9號機還在修 今晚用電尖峰怎麼辦？台電回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

台電台中火力發電廠接連二天2機組故障，昨（24）日是9號機鍋爐破管，上場救援的6號機今（25）日也因爐心末段過熱器破漏而故障停機，目前都在搶修中。台電表示，今晚尖峰是靠抽蓄水力支應，應可正常供電，目前無限電危機。

台電指出，今（25）日最高用電於下午1時56分達到3729.3萬瓩，是歷年5月用電量的第六名，比昨日的最高用電3789.3萬瓩少了約60萬瓩。今日備轉容量279.7萬瓩，備轉容量率7.5%，供電燈號為黃燈。

台電表示，目前中火剩下的8機組全數運轉供電中，中火9號機最快明（26）日可修復，明晚應可歸隊併聯發電。

不過，台電也提醒，本周氣象預報顯示氣溫持續炎熱，雖然可能有部分地區降雨，但降雨情況並不樂觀。考量疫情與氣溫影響造成民生用電較高，加上工業接單暢旺，不少廠商24小時生產，工業用電成長，因此台電對於供電需求從高估算，本周供電情勢估計為供電吃緊的黃燈。

台電呼籲民眾，目前雖可維持穩定供電，但仍請民眾節約用電。

供電 台電

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24日尖峰用電 史上第二高

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