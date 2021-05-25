聯合再生今年接單旺 下半年可能再調漲模組價格

聯合再生能源（3576）今（25）日舉行線上法說會，該公司財務長潘蕾蕾表示，去年該公司在國內太陽能模組市占率已達40%，今年聯合再生全年出貨以2.2GW為目標，將達國內市占率50%以上水準，雖然出貨展望看好，不過，受到成本上漲的壓力，聯合再生不排除下半年將再調漲太陽能模組價格。

潘蕾蕾指出，今年太陽能電池模組接單情況理想，目前的訂單量已超越公司總產能，且其中很大部分是大型案場，不過，由於去年底以來，太陽能模組的相關原物料價格大幅上漲，聯合再生的模組價格雖然也有漲約15%，但成本上漲壓力仍使得該公司首季毛利率不如預期，因此，潘蕾蕾表示，若原物料價格仍續漲，下半年模組還會再調漲價格。

在產能配置上，目前聯合再生太陽能電池產能2.7GW，台/泰各半，太陽能模組產能600MW，因應今年國內安裝量大幅成長，預計會再擴400MW，將於7月試產、8月量產。

太陽能模組總產能600MW，由於看好未來國內市場需求仍可望大幅成長，因此，聯合再生的太陽能模組產能預計再擴產400MW，新產能將於7月試產，8月投入量產，由於下半年為國內大型太陽能電廠建置旺季，加上新模組產能將於下半年開出，預期聯合再生今年下半年模組業績可望較上半年大幅成長，全年模組出貨2.2GW為目標，全年業績也將較去年高成長。

另在系統開發部分，聯合再生近幾年積極開始海外案場，該公司也表示，多明尼加等案場會在第二季出售，美國的屋頂型太陽能也會出售，報酬率達140%。未來美國預計一年開發60MW的規模，海外案場持續開發，將是聯合再生未來重要的發展方向。

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