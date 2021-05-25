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輸美輪胎反傾銷税率出爐 貿易局將協助業者因應

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

輸美輪胎反傾銷稅率出爐！美國商務部24日發布對包括我國、韓國、泰國與越南的「乘用車和輕卡車輪胎」(Passenger Vehicle and Light Truck Tires)反傾銷終判結果，裁定對我國銷美輪胎的反傾銷稅率：正新橡膠公司（2105）為20.04%，較2020年底公布之初判52.42%為低；南港輪胎（2101）稅率為101.84%，略高於初判98.44%；我國其他廠商（前兩者加權平均）為84.75%，略低於初判88.82%。

據了解，目前美國國際貿易委員會同步就本案進行產業損害調查，將於25日召開聽證會，預計7月5日發布產業損害最終裁定，如果該委員會認定涉案產品對美國國內產業造成實質損害，商務部將會依據本次終判稅率發布反傾銷稅命令。

經濟部貿易局指出，自去年底初判結果公布後，貿易局及全國工業總會數度與產業界開會研商，協助業者因應後續調查。針對前述國際貿易委員會即將召開的聽證會，除我國相關業者外，經濟部貿易局亦責成我駐美代表處經濟組以利害關係人身分代表政府出席，提出我國輸美輪胎並未對美國產業造成實質損害的論據，盼爭取美方認同，以作成不對我採取反傾銷措施的決定。

反傾銷稅 美國商務部

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