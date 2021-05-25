美方反傾銷聽證會將登場 貿易局：派駐美代表提論據
美國商務部於24日發布對包括台灣、韓國、泰國與越南之「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷終判結果，其中部分台灣廠商終判低於年初判稅率，但南港輪胎終判稅率為101.84%，略高於初判98.44%。經濟部貿易局表示，駐美代表處經濟組將出席25日美方聽證會，盼爭取不對台廠採反傾銷措施。
正新橡膠公司為20.04%，較去年底公布之初判52.42%為低；南港輪胎稅率為101.84%，略高於初判98.44%；台灣其他廠商為84.75%，略低於初判88.82%。
貿易局表示，目前美國國際貿易委員會同步就本案進行產業損害調查，將於25日召開聽證會，預計7月5日發布產業損害最終裁定；倘該委員會認定涉案產品對美國國內產業造成實質損害，商務部將會依據本次終判稅率發布反傾銷稅命令。
貿易局表示，本案自去年底初判結果公布後，貿易局及全國工業總會數度與產業界開會研商，協助業者因應後續調查。
針對即將召開的聽證會，除台灣相關業者外，也透過駐美代表處經濟組以利害關係人身分代表政府出席，提出台灣輸美輪胎並未對美國產業造成實質損害之論據，盼爭取美方認同，以作成不對台灣採取反傾銷措施的決定。
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